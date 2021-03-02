سفير اليمن يلتقي رئيسة المجموعة البرلمانية للنمسا والشرق الأدنى والأوسط في البرلمان النمساوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا الاتحادية، هيثم شجاع الدين، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة المجموعة البرلمانية للنمسا والشرق الأدنى والاوسط في البرلمان النمساوي، كاثارينا كوشاروفيتس سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني .



وفي اللقاء استعرض السفير شجاع الدين تطورات الوضع في اليمن، في ظل استمرار الهجوم الواسع لمليشيا الحوثي على محافظة مأرب باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدافهم للمدنيين وأكثر من 2مليون شخص من النازحين من الحرب في ظل عدم تدخل كافي من قبل المنظمات الدولية الانسانية لتخفيف الأزمة التي تواجه النازحين، وكذا استهدافهم للجيران في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية ومايمثله ذلك من تصعيداً خطيراً يعكس عدم جدية مليشيا الحوثي في وقف هذه الحرب العبثية والتوصل لسلام دائم في اليمن.

وتطرق السفير لمؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظمته سويسرا والسويد عبر الاتصال المرئي بالشراكة مع الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس .. مشيداً بمشاركة النمسا ومساهمتها في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتخصيصها مبلغ 7.34 مليون دولار .

وأشار السفير شجاع الدين إلى الكارثة البيئية الكبيرة التي ستنتج عن ناقلة النفط صافر في حال بقاء مليشيا الحوثي على موقفها الرافض لوصول فريق الامم المتحدة وإجراء التقييم والصيانة اللازمة واهمية قيام النمسا والاصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على مليشيا الحوثي للحيلوله دون وقوع كارثة بيئية .. مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بدعم كل جهود السلام المستندة لمرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبها أكدت المسؤولة النمساوية، حرص النمسا على إحلال السلام في اليمن، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص على الصعيد البرلماني.