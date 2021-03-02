مجلس المعهد العالي للقضاء يعقد اجتماعه برئاسة وزير العدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مجلس المعهد العالي للقضاء، اجتماعه صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير العدل رئيس المجلس القاضي بدر عبده أحمد العارضة.



وناقش الإجتماع الذي ضم عميد المعهد القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد تسوية أوضاع بعض الطلاب المتعثرين دراسياً بحسب لوائح المعهد وعلى مذكرة عمادة المعهد بشأن طلب الموافقة على اعتماد نتائج امتحانات الدفعة الـ 23 وكذا إمكانية إستقبال دفعة جديده للدراسة بالمعهد.

وأقر الإجتماع الإستعدادات لإقامة حفل التخرج الرسمي للدفعة 22 بالاضافة الى إستكمال إجراءات توزيع الدفعة 23 للتدريب في النيابة العامة والمحاكم وكذا المفردات الدراسية المتعلقة بالمنهج التدريسي في المعهد العالي للقضاء.

وأكد وزير العدل بدر العارضة على حرص المجلس على تعزيز كافة الجهود ومضاعفتها لدعم المعهد وإنجاح دوره ومنح خريجي المعهد حقوقهم الكاملة والمكفولة للمساهمة في الارتقاء بعمل السلطة القضائية وتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.

كما ناقش المجلس عدد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله أتخذ بشأنها جملة من القرارات المناسبة.