وزير التخطيط يطلع على نشاط السكرتارية الفنية للأمن الغذائي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، ومعه نائبه الدكتور نزار باصهيب، على نشاط السكرتارية الفنية للأمن الغذائي في العاصمة المؤقتة عدن.



واستمع الوزير باذيب ونائبه باصهيب، من رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر بلم، إلى شرح مفصل حول نشاط السكرتارية الفنية في إطار خطة عمل مشروع نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر، بإشراف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ودعم الاتحاد الأوروبي، وأبرزها رصد وجمع المعلومات اللازمة لتشخيص حالة الأمن الغذائي وعوامله المختلفة من وفرة الغذاء، والوصول إليه واستخدام الغذاء والاستقرار.

كما تعرفا على خطوات تلقي السكرتارية الفنية التقارير الأسبوعية والشهرية من وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي في المحافظات، وتحليلها وإصدار نشرة شهرية بها لمراقبة السوق، وكذا تقارير وتحديثات الأمن الغذائي الشهرية وعدد آخر من النشرات كالإضاءات الخبرية والملخصات السياسية، بالإضافة إلى المشاركة في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي بموجبه يتم إعداد خطط الاستجابة الإنسانية من قِبل المنظمات الدولية الداعمة لبلادنا.

وثمن بلم، جهود وزارة التخطيط واتخاذها القرارات الخاصة باستكمال البنية المؤسسية للنظم المعلوماتية للأمن الغذائي، وأبرزها صدور قرارات تشكيل وحدات التنسيق في المحافظات، وقرار إنشاء السكرتارية الفنية، وأخيراً صدور القرار رقم 2 لعام 2021م بشأن تشكيل منتدى حوار سياسات الأمن الغذائي على المستويين الوزاري والفني .. لافتا إلى أنه يجري حالياً التحضير لعقد اجتماعات هذه المنتديات والتي ستقدم مخرجاتها إلى صُناع القرار ممثلين في المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

وبدوره أشاد وزير التخطيط باذيب، بجهود السكرتارية الفنية .. مؤكدا دعمه الكامل لجهود فريقها .. لافتا إلى اعتماد وزارة التخطيط في موازنتها للعام الحالي موازنة تشغيلية محلية لتعزيز نشاط السكرتارية الفنية، وذلك ترجمة لاهتمام الحكومة بالنظم المعلوماتية للأمن الغذائي وخدمة سياسات الأمن الغذائي الصائبة .. معربا عن شكره للدعم الفني المقدم من جانب منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي للسكرتارية الفنية.