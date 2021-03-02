مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي وإعداد مصفوفة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع بوزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن تفعيل الهيكل التنظيمي وآلية تنفيذه وإعداد مصفوفة البيانات للوزارة.



وأوضح وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ان الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في سياق خطط وبرامج الوزارة بهدف إعادة بناء العمل المؤسسي باعتبار الهيكل التنظيمي يمثل العمود الفقري الذي ينظم عمل الوزارة وتنفيذ آليته من أجل النهوض بأداء قطاعاتها ووحداتها وبما ينسجم مع ما تمخض عنه اتفاق الرياض لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.

وتطرقت عدد من قيادات الوزارة الى أوضاع قطاعاتها وشؤونها والجهود التي تبذل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل والمعالجات المطلوبة.

وجرى مناقشة إعداد مصفوفة البيانات واستحقاقات الترقيات لأفراد وضباط ومنتسبي الوزارة لما يمثله نيل هذه الحقوق من أهمية قصوى لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء اليمن عامة ولما من شأنه تمكينهم من تنفيذ مهامهم والقيام بها على أكمل وجه انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في الحفاظ الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للناس والسلم الأهلي الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة للوطن والخاصة بالمواطنين وحماية أرواحهم واستتباب الأمن في جميع مدن ومناطق المحافظات المحررة.

وشدد على أهمية تطبيق النظام والقانون وتحمل المسؤولية الملقاه على عاتقهم وسعي قيادات وضباط وصف ضباط وأفراد وزارة الداخلية بالعمل على رفع هيبتها من أجل نشر الامن والاستقرار والعدالة والسلم في ربوع الوطن.