نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور عبدالله الخلاقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى علي وعمر عبدالله الخلاقي، عزاهم فيها بوفاة والدهم الدكتور عبدالله علي الخلاقي الأمين العام الأسبق لجامعة حضرموت، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية والأكاديمية، وكفاءته العلمية والعملية في مختلف المواقع التربوية والادارية التي شغلها، منوها بدور الفقيد في الحياة السياسية والحزبية ومساهماته في العمل الوطني والإصلاح المجتمعي.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الخلاقي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.