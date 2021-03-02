لملس يتفقد شركتي النفط والمصافي ويشدد على توفير حاجة السوق من الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، على أوضاع شركة مصافي عدن في مديرية البريقة.



وأستمع من المدير الفني للمصفاة، المهندس، سعيد محمد، إلى شرح حول ابرز المشكلات التي تواجه عمل المصفاة وتسببت في توقف نشاطها النفطي والحلول والمقترحات الكفيلة بعودة نشاطها ودورها الوطني.

وأكد محافظ عدن خلال لقاءه بقيادة المصفاة، على القيمة الاقتصادية التي تمثلها المصفاة بالنسبة لعدن والبلاد قاطبة وأهمية الدور الذي من المفترض أن تضطلع به المصفاة خصوصا في هذه المرحلة التي تستوجب تضافر الجهود وتوحيدها من أجل المواطن الذي ينتظر مننا الكثير.. مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إعادة شعلتها إلى التوهج، وعودة دوران عجلة العمل فيها.

إلى لك تفقد المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة، واطّلع من الخبراء الصينيين على سير العمل ومستوى الانجاز في المشروع.

ووجه بعدم السماح بالبناء في حرم المصفاة ووعد بإزالة اي استحداثات أو أعمال بناء في الموقع.

وفي السياق، اطلع المحافظ على سير العمل بفرع شركة النفط اليمنية بعدن، واستمع من قيادة الشركة إلى شرح حول أسباب توقف الشركة عن تموين السوق المحلية بالوقود الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة وقود في المحطات التابعة للشركة وارتفاع سعره في محطات القطاع الخاص.

وعلل مسؤولو الشركة توقف ضخ مادة البنزين إلى محطات الشركة والقطاع الخاص وبيعه، إلى ارتفاع قيمته الشرائية واستحالة شرائه من التجّار لما يترتب على ذلك رفع قيمة بيعه للمستهلك.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير كمية من مادة البنزين للشركة لتوزيعه على المحطات التابعة لها بالعاصمة وبيعه بسعر أقل من السعر التجاري.

رافقه في الزيارات مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي.