ندوة علمية في ابين تناقش أهمية الحفاظ على البيئة البحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اليوم في محافظة أبين ندوة علمية حول البيئة البحرية نظمها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مكتب الإعلام، تحت شعار "بحارنا موارد والحفاظ عليها واجب".



وفي افتتاح الندوة التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد، أكد محافظ المحافظة، اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية نظرا للاهمية التي يمثلها القطاع السمكي في المحافظة واشتغال قطاع كبير من السكان فيه .. مشدداً على اهمية المشاركة المجتمعية ودور الاعلام في التوعية بالحفاظ على البيئة البحرية وتكثيف كل الجهود من اجل ايجاد بيئة نظيفة والحفاظ على كل المكونات البيئة .

بدوره استعرض مدير عام مكتب حماية البيئة في ابين المهندس ناصر الصاعدي اهم الانشطة والفعاليات التوعوية التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الذي صادف 20 فبراير واستهدفت عدد من المدارس والتجمعات السكانية في عدد من مناطق المحافظة .

وخلال الندوة قدمت أوراق عمل حول اهمية الاعلام البيئي والتحديات التي تواجه مواردنا، ودوره في الاسهام في التوعية البيئية ومقومات الاعلام البيئي وزيادة قدرة الاعلام تغيير الانماط السائدة وتغيير سلوكيات المجتمع للارتقاء بالوعي البيئي.

وتطرقت الأوراق إلى مخاطر سفينة صافر العائمة في ميناء رأس عيسى بالحديدة بإعتبارها تمثل قنبلة موقوتة نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لهذه السفينة التي تحوي اكثر من مليون ومئتين طن واثرها البيئي الخطير على مياة البحار والجزر التي يبلغ عددها 115جزيرة .. مشددة على أهمية ان يتفاعل الجميع من اجل الحفاظ على الموارد البحرية المتنوعة