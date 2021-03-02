نزع أكثر من 1,400 لغم وذخيرة غير متفجرة خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية " مسام"، من انتزاع 1,428 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الرابع من فبراير 2021م.



وتنوعت الألغام ما بين 21 لغماً مضاداً للأفراد، و391 لغماً مضاداً للدبابات، و1,015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، كما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220,352 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 616 ذخيرة غير متفجرة و185 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 84 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار، وفي مدينة قعطبة بالضالع تم نزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات.

ومديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 83 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 7 ذخائر غير متفجرة.

وفي شبوة نجح الفريق في نزع 16 لغماً مضاداً للأفراد و278 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، كما تم نزع 15 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغماً مضاداً للأفراد و14 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة، كما نزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 78 لغماً مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى ذخيرتين غير متفجرتين.