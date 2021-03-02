اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة تنفيذ مشروع "الدعم في الأزمات" لمدينتي عدن والمكلا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع "الدعم في الأزمات" لمدينتي عدن والمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم بعدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة صناع النهضة محمد السيد، مشروع الدعم خلال فترة الأزمات وكذلك اعادة الهيكلة والوصف الوظيفي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينتي عدن والمكلا.

 

وأكد الشرجبي، على أهمية تركيز المشروع في جانب تأمين الطاقة وتحسين انتاجية المياه، ومهام التشغيل والصيانة، وإعادة التأهيل، والتنسيق مع وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي ووحدة المدن الحضرية، في اطار التنسيق الشامل مع المنظمات العاملة في قطاع المياة في الحضر والريف.

 

من جهته أبدى السيد، الاستعداد لبدء في المشروع فور استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة من الوزارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا