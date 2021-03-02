مناقشة تنفيذ مشروع "الدعم في الأزمات" لمدينتي عدن والمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم بعدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة صناع النهضة محمد السيد، مشروع الدعم خلال فترة الأزمات وكذلك اعادة الهيكلة والوصف الوظيفي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينتي عدن والمكلا.



وأكد الشرجبي، على أهمية تركيز المشروع في جانب تأمين الطاقة وتحسين انتاجية المياه، ومهام التشغيل والصيانة، وإعادة التأهيل، والتنسيق مع وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي ووحدة المدن الحضرية، في اطار التنسيق الشامل مع المنظمات العاملة في قطاع المياة في الحضر والريف.

من جهته أبدى السيد، الاستعداد لبدء في المشروع فور استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة من الوزارة.