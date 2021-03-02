شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يسقط طائرة بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمرت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية جنوب السعودية.



وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.