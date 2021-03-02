شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تدعو الحوثيين إلى الانخراط في الدبلوماسية لإنهاء الصراع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء الحوثيين إلى الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 6 أعوام.



وأدانت السفارة الأمريكية بالرياض في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، هجوم الحوثيين على جازان جنوب غرب المملكة الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

ودعت السفارة "الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.