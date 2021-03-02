مناقشة سبل تفعيل النشاط الثقافي في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، مع مدير مكتب الثقافة بساحل حضرموت ماهر بن صالح، أوضاع المكتب وسبل تفعيل النشاط الثقافي.



وأطلع الوكيل على التصورات الأولية لإقامة مهرجان مسرحي في حضرموت، إضافة إلى المقترحات لتطوير مهرجان البلدة السياحي.

وشدد بن حبريش، على ضرورة الاستفادة من الامكانيات المتاحة للارتقاء بالنشاط الثقافي والفني , داعيًا إلى وضع خطط للفرقة التوعوية المسرحية التابعة للمكتب ومساهمتها في التوعية المجتمعية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا