الهيئة العامة لحماية البيئة تختم ورشة حول سياسات ونظم تقييم الأثر البيئي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بسياسات ونظم تقييم الأثر البيئي، نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وناقشت الورشة على مدى يومين العديد من المواضيع حول سياسات تقييم الاثر البيئي ودليل التقييم وتصنيف المشاريع ودور المكاتب الاستشارية في عملية تصنيف المشاريع وعملية التأهيل والتسجيل.

وهدفت الورشة إلى خلق شراكة متعددة القطاعات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات للخروج بآلية موحدة لتقييم الأثر البيئي والترخيص للمشاريع التنموية إضافة إلى بناء قدرات العاملين في الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال البيئة حول آلية الرصد والتوثيق وإعداد التقارير البيئية وكيفية معالجة الشكاوى البيئية.