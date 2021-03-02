معين عبدالملك يناقش مع نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري العلاقات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع نائب الرئيس السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، العلاقات المشتركة بين البلدين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، والدور السويسري الداعم للحكومة والشعب اليمني، وحرصها على إحلال السلام.



واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم، نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021م، والذي نظمته افتراضيا الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد، والتنسيق لخطوات ما بعد المؤتمر في تعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني.

وعبر رئيس الوزراء عن شكره لسويسرا على مبادرتها مع السويد والأمم المتحدة لاستضافة المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن 2021 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية .. منوها بما تضمنته كلمة وزير الخارجية السويسري في المؤتمر وتاكيده على ضرورة دعم التدخلات الانسانية في اليمن، وضرورة تحقيق السلام.. لافتا الى دعم الحكومة اليمنية لجهود المنظمات الاغاثية وتقديمها لكل التسهيلات لوصول المساعدات الإنسانية، وحرصها على السلام .

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان التعهدات المعلنة في المؤتمر لم تكن عند المستوى المطلوب، ما يستدعي النظر في الاستفادة منها بكفاءة اكبر والتركيز على أهم الجوانب التي سيكون لها أثر كبير ومنها دعم الاستقرار الاقتصادي ودعم العملة الوطنية.. معربا عن تطلعه الى استمرار الدور السويسري الفاعل الى جانب المجتمع الدولي لدعم الحكومة والدفع قدما باستئناف مسار السلام من خلال الضغط لوقف كل الاعمال العدائية للحوثيين وهجماتهم المتكررة على النازحين والمدنيين في مأرب.

كما أشاد رئيس الوزراء باستضافة سويسرا لجولات مشاورات يمنية في جنيف وبيل وحرصها على توفير المناخ المناسب لجولة محادثات قادمة.. مؤكدا التزام الحكومة بمسار السلام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني ويرفع معاناته وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

من جانبه اكد نائب الرئيس السويسري وزير الخارجية، حرص بلاده على انهاء الحرب واستعادة السلام في اليمن، باعتباره الطريق نحو انهاء المعاناة الإنسانية.. مجددا دعم سويسرا لاي فرص سلام .

واثنى على ما طرحه رئيس الوزراء من رؤى لتنفيذ المساعدات الإنسانية بكفاءة، ودعم سويسرا للحكومة للقيام بمهامها ومسؤولياتها في هذه الظروف.