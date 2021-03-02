مناقشة تكثيف جهود نزع الألغام في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، اليوم، مع مدير مكتب التنسيق للأعمال المتعلقة بالألغام مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد ركن فضل غرامه، تكثيف جهود نزع الألغام وعمل مسح شامل للمناطق التي شهدت المواجهات العسكرية منها الشيخ سالم والطريه والطريق الممتدة من زنحبار حتى شقرة والمناطق الرملية القريبة من وادي دوفس.



وأشاد محافظ أبين، بدور فريق الألغام نظير قيامه بجهود هامة ومتميزة من خلال نزع الألغام وتجنيب حياة السكان المخاطر.

من جانبه اوضح العميد غرامه، أن الفريق الذي يعمل في أبين منذ عام 2011م، تمكن من انتزاع نحو 3 آلاف لغم في مديريات زنجبار وخنفر ولودر .. مؤكدا مواصلة الفريق مهامه في نزع الألغام.