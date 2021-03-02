مناقشة التحديات التي تواجه عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن التحديات والصعوبات التي تعترض سير عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم.



وخلال الاجتماع شدد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة طارق العكبري على أهمية استعادة دور اللجنة وبناء وتطوير هيكلها الوظيفي بشكل يمكنه من القيام بمهامه كهمزة وصل نظامية بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والوطنية باليمن ومنظمات التربية والثقافة والعلوم العربية والإسلامية والدولية.

وأكد على ضرورة تعزيز العلاقة الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تفعيل دورها على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، منوها إلى بذل المزيد من الجهود بتحقيق المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة ذات الاختصاص ومجال الاهتمام، لافتا إلى العمل على انعقاد الجمعية العمومية للقيام بمهامها لرسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بأنشطة اللجنة والمصادقة على خطط والسياسيات التي تضعها الأمانة العامة.

فيما تطرق القائم باعمال أمين عام اللجنة الدكتورة حفيظة الشيخ وفريق العمل باللجنة الوطنية، إلى الصعوبات المالية والإدارية والمقترحات اللازمة لتفعيل دور اللجنة من خلال المشاركة الفاعلة مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز الأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة والأنشطة التي تعتزم اللجنة الوطنية اليمنية القيام بها والمتمثلة في الإعداد لمؤتمر الذكاء الصناعي في التربية ومحميات المحيط الحيوي وحدائق الجيولوجية الخاص بمجال العلوم إضافة إلى مجال الثقافة إلى في النقش على المعادن وترشيح تريم عاصمة للكتاب العالمي وعمل ورشة للحرف الشعبية وندوات حول التراث العالمي والطب الشعبي.