رئيس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور عبدالله الخلاقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الأكاديمية والسياسية والاجتماعية الدكتور عبدالله علي الخلاقي، الأمين العام الأسبق لجامعة حضرموت، رئيس الدائرة السياسية بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت، ورئيس المؤتمر الشعبي العام بالجامعة سابقاً.



وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد واسهاماته الأكاديمية والسياسية والاجتماعية في خدمة المحافظة والوطن.

وتقدّم رئيس الوزراء بأصدق التعازي وعظيم المواساة لأولاده علي وعمر وأحمد، وجميع أفراد اسرتهم الكريمة وآل الخلاقي في هذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.