مكتب الصحة بسيئون يتسلم مساعدات طبية من عمان ومنظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بسيئون اليوم كمية من الأدوية الخاصة الأمراض المزمنة وزراعة الكلى مقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بقيمة تبلغ نحو 90 مليون ريال.



ونوه وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري خلال عملية التسليم بوقوف سلطنة عمان الى جانب اليمن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن هذه الدفعة من المساعدات ستخفف العناء عن المصابين بالأمراض المزمنة نظرا لإرتفاع قيمتها في الاسواق، وسيتم منحها للمصابين مجانا.

فيما أشار مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي الى أن هذه هي الدفعة الأولى من هذه الأدوية التي لبى العمانيون طلب مكتب الصحة منها كونها تعد أدوية باهضة التكاليف واحتياج المرضى لها بشكل مستمر، مشيرا أن هذه الدفعة ستسهم في تغطية احتياجات المرضى المترددين على مراكز الكلى في وادي حضرموت لفترة ثلاثة أشهر.

في السياق ذاته تسلم مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء اليوم أجهزة ومعدات طبية لرعاية الأم والطفل في مرافق الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في حضرموت الوادي والصحراء مقدمة من منظمة الصحة العالمية وذلك في إطار دعم المنظمة لتلك المراكز لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات في مجال رعاية الأم والطفل.