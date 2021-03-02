تعرف على أسعار النفط اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نزلت أسعار النفط أكثر من 1%، الثلاثاء، وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الحالي.



وأضعفت احتمالية زيادة إمدادات النفط المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.

ونزل خام برنت 80 سنتا ما يوازي 1.3% إلى 62.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد 1.1% في اليوم السابق.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا ما يوازي 1.1% إلى 59.95 دولار للبرميل وكان قد هبط أمس 1.4%.

ولامس الخامان أقل مستوياتهما في أكثر من 6 أيام مع استمرار الخسائر التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن سيكيورتيز إن التوقعات بزيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في مجموعة أوبك+ إنتاج النفط من أبريل/نيسان يدفع الأسعار للهبوط.

وتابع "المخاوف من زيادة إمدادات أوبك+ وانتهاء خفض السعودية الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الشهر الجاري يضغط على أسعار النفط".

اجتماع أوبك

وتجتمع مجموعة أوبك+ يوم الخميس وقد تبحث السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يستعد للمشاركة في اجتماع أوبك+ في الرابع من مارس آذار.

وخلص مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير/شباط إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهيا سبع زيادات شهرية متتالية.

وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات رسمية.