شاهد..حفل تكريم  المتقاعدين أحمد باعكري وعوض باظروس بمدرسة الدهماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

سالم بجود باراس

قام صباح اليوم الثلاثاء لعام 2021م إدراة ومعلمو وطلاب مدرسة الدهماء حفل تكريم للأستاذين التربويين المتقاعدين الأستاذ أحمد محمد بن مالك والأستاذ عوض سالم باظروس ،حيث قام مدير مدرسة الدهماء الأستاذ عبدالرحمن سالم باراس بإلقاء كلمة ترحيبية بالأستاذين أحمد بن مالك وعوض باظروس وبالحاضرين جمعياً وأولياء الأمور وأعيان وشيوخ المنطقة.



ألقى عمر علي باراس قصيدة رائعة في حفل التكريم نالت استحسان الجميع ، بعدها أقيمت مسابقات ثقافية وترفيهية ألقيت خلالها كلمات الترحيب والتمجيد لهذين الأستاذين ،لما لهما من مآثر ومكانة في قلوب كل طلابه فكل المعلمون هنا هم من تلاميذ هذان الأستاذان ،وفي نهاية الحفل قامت إدارة ومعلمو وطلاب مدرسة الدهماء بتكريم الأستاذين أحمد بن مالك وعوض سالم باظروس بدرع يحمل شهادة تقدير وشكر لهما وقدمت لهما بعض الهديا ، بعدها ألقى الأستاذ أحمد باعكري والأستاذ عوض باظروس كلمة شكر وثناء لطلابه الذين يذكرون الجود والمعروف لهذين الأستاذين فلهما كل الشكر والتقدير والثناء لكل من ساهم في انجاح هذه الفعالية بمدرسة الدهماء بمديرية دوعن