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منظمة التعاون الإسلامي تندد بإطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية جنوب المملكة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم ، بالجريمة الجديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت مقذوفاً عسكريا سقط في إحدى قرى جازان وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين وتسببت شظاياه المتطايرة في أضرار مادية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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