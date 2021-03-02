شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ سالم لملس الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم السابق، في وفاة والده الشيخ سالم أحمد لملس الخليفي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة المجتمع.



وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد واسهاماته الخيرية والمجتمعية، وإصلاح ذات البين.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق موأساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.