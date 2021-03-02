بلجيكا تعلن عن تقديم خمسة ملايين يورو لدعم الجهود الانسانية باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية ميريامي كتير الاثنين تقديم بلادها مساعدة مالية بقيمة خمسة ملايين يورو (2ر6 مليون دولار امريكي) لدعم الجهود الانسانية في اليمن.



جاء اعلان الوزيرة كتير خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للمانحين حول اليمن والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعم من حكومتي سويسرا والسويد بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمات أممية وأخرى غير حكومية.

وقالت الوزيرة البلجيكية في بيان لها "من المهم جدا ان نستمر في متابعة احتياجات المدنيين اليمنيين الذين يعانون من تداعيات الازمة الانسانية في بلادهم المستمرة منذ اكثر من ست سنوات".

واكدت اهمية ان تتوحد جهود المجتمع الدولي حيال الازمة في اليمن