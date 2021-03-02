شكرا لبحثكم عن خبر صور.. البسط على مسجد في عدن وتحويله إلى منزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسط نافذون على مساحات من مسجد للصلاة بمدينة عدن في واقعة غريبة وعجيبة. ووقعت حادثة البسط بمنطقة البساتين بعدن بلوك رقم ١. وقال الاهالي لصحيفة عدن الغد ان احد الباسطين بسط على جزء من مساحة المسجد الواقع في الحي. وشرع الباسط في تشييد بناء خاص به. ولم يحدث في تاريخ عدن كلها ان تم البسط على مسجد.

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