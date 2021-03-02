شكرا لبحثكم عن خبر تقرير” القوات المسلحة الجنوبية تسطر ملحمة تاريخية جديدة في شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت وتحقق القوات المسلحة الجنوبية نجاحات عديدة في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية ” اليمنية الشمالية” على جبهات شمال الضالع خلال الأيام الماضية.

واستطاعت بسالة أبناء الجنوب أن تسطر ملحمة جديدة سيذكرها التاريخ في وقت يتكالب فيه أعداء الجنوب للهيمنة على مقدراته ومحاولة إعادة احتلاله مجددا، وهو ما ادي لاحباط العديد من المؤامرات التي تستهدف إثارة الفوضى في الجنوب.

لا تقل نجاحات القوات الجنوبية على جبهة الضالع عن الكثير من الانتصارات التاريخية التي حققها الجنوب، تحديدا وأنها تأتي في وقت أطلق فيه المجتمع الدولي يد المليشيات المدعومة من إيران للعبث في مقدرات الجنوب، ويظهر ذلك واضحا من خلال تراجع الولايات المتحدة عن قرار تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية مع التراجع عن إقرار العقوبات الأميركية على طهران.

تسجل القوات المسلحة الجنوبية تاريخا جديدا ناصع البياض للجنوب بعد أن استطاعت أن تجهض محاولات غزو مليشيات الحوثي الشمالية اليمنية لارض للجنوب في أكثر من مناسبة منذ أغسطس 2019، وساعدت المجلس الانتقالي الجنوبي في ممارسة مزيد من الضغوطات السياسية والدبلوماسية على الشرعية الإخوانية إلى أن أرغمها على تنفيذ بنود اتفاق الرياض وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالشق السياسي الذي تمثل في تشكل حكومة المناصفة.

وكذلك فإن القوات المسلحة الجنوبية أحبطت مخطط تحالف الحوثي والإخوان الذي هدف إلى تسليم جبهة مأرب للعناصر المدعومة من إيران في مقابل إفساح المجال لهم نحو التقدم عبر جبهة الضالع وفي نفس ذات الوقت الذي تعمل فيه الشرعية على الزج بعناصرها الإرهابية إلى الجنوب تحت مسميات النزوح الإنساني، وهو ما من شأنه إعادة احتلال الجنوب عبر إرباكه في جبهات مختلفة.

واشتبكت القوات المسلحة الجنوبية، مساء يومي السبت والاحد، مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في قطاع هجار – باب غلق شمالي محافظة الضالع، وحاصرت عناصر المليشيات الإرهابية خلال محاولتها التسلل بكماشة نيرانية، أجبرتهم على التراجع.

واضطرت المليشيات المدعومة من إيران للانسحاب تحت قصف مكثف، في محاولة لتأمين هروبها، غير أن القوات الجنوبية نجحت في إيقاع خسائر فادحة بصفوف الحوثيين، وهو أمر تكرر في مرات عديدة خلال الأيام الماضية.

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الجنوبية، الخميس، طائرة بدون طيار مُسيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية في محور مريس شمال الضالع، وتواصل القوات الجنوبية التصدي لمحاولات المليشيات المدعومة من إيران التجسس على سماء المنطقة.

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت المواجهات لصد عدوان المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران شمال معسكر الجب، واستُخدم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في هذه المواجهات، وتصدّت القوات المسلحة الجنوبية، إلى عدوان شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على قطاع صبيرة – الجب شمال غرب الضالع، وفي نفس الجبهة، أفشلت القوات المسلحة الجنوبية محاولة حوثية أخرى، بعدما شنّت المليشيات هجومًا على قطاع صُبيرة – الجُب.

كما شنت المليشيات المدعومة من إيران هجوما تجاه معسكر الجُب الاستراتيجي، ونجحت القوات الجنوبية ببسالة في إيقاف هجومها عبر مواجهات شرسة، استمرت نحو ساعة، دفعت العناصر الإرهابية إلى الانهيار، وأثقلت الوحدات الجنوبية عناصر المليشيا الإرهابية بالخسائر البشرية والمادية، وأجبرتها على الهروب.