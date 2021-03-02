شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط بعدن تفتعل ازمة وقود لتمرير جرعة جنونية جديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد مدينة عدن ازمة وقود مفتعلة لتمرير جرعة جديدة في سعر المحروقات.

واكدت مصادر عدن تايم ان الشركة تتجه لفرض زيادة جنونية في اسعار الوقود ورفع سعر صفيحة البنزين ٢٠ لترا من ٧٦٠٠ ريالا إلى ١٠ الف ريالا.

وفيما تغلق محطات الوقود الحكومية ابوابها لليوم الثالث تواليا، بلغ بلغ سعر صفيحة الديزل عشرين لتر 10000- 13200 ريالا في محطات الوقود الخاصة.

وخلال الاسبوع الماضي قفز سعر البنزين من ٦٧٠٠ إلى ٧٦٠٠، والديزل من 7 الف إلى 13200 ريالا.