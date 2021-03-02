المطلوب 3.85 ​مليار دولار.. فرصة مساعدة اليمن تلاشت بتبرعات مخيبة للآمال

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يزيد بن سلمان - شبوة - نظمت الامم المتحدة امس الاثنين مؤتمر المانحين لدعم اليمن بمشاركة نحو 100 دولة وجهة مانحة (افتراضياً)، وذلك لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م، التي دعت لها الأمم المتحدة، وتم جمع مليار و700 مليون دولار. وفيما يلي قائمة بالدول المتبرعة والمبالغ التي قدمتها: قائمة الدول المتبرعة:

السعودية: 430 مليون دولار

الإمارات: 230 مليون دولار

ألمانيا: 200 مليون يورو

الولايات المتحدة الأمريكية: 191 مليون دولار

قطر: 70 مليون دولار

الكويت: 20 مليون دولار

الاتحاد الأوروبي: 95 مليون يورو

كندا: 69 مليون دولار

السويد: 31 مليون دولار

اليابان: 40 مليون دولار

بريطانيا: 87 مليون جنيه إسترليني

هولندا: 18 مليون يورو

سويسرا: 14 مليون فران إيطاليا: 5 مليون يورو

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