شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام من مدير مركز العزل عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دعا مدير مركز علاج كوفيد19 في مستشفى الجمهورية بمدينة عدن إلى عدم نشر الخوف والهلع حول فيروس كوفيد19المستجد، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة حتى اللحظة.
وقال مدير المركز للشؤون الطبية الدكتور محسن بن همام ان علاج الفايروس اصبح متعارف عليه وتستجيب الحالات للعلاج، مضيفا، بفضل الله وكفاءات أطباءنا والتمريض في المركز والخبرة التي اكتسبوها من قبل فريق اطباء بلا حدود لم يعد لدينا مخاوف.
وأوضح قائلا: اصبح لدى طواقمنا المحلية كفاءات ومهارات اكتسبوها وخبرات ممتازة في معالجة كوفيد ونسبة التشافي كبير جدا، مشددا على أهمية حضور المريض مبكرا الى المركز ويفضل عند الشعور بالحمى و قبل حدوث مضاعفات بالذات للمرضى الذين لديهم امراض مزمنة.
من جانبه اكد الدكتور فاروق قائد عبدالله ان المركز في اتم الجاهزية لاستقبال الحالات ولديه مخزون ادوية يكفي لمدة ثلاثة اشهر.
وذكر باهمية التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين بالماء والصابون تقيك من انتشار الفايروس، مثمنا دعم وزارة الصحة والسكان لرفع الجاهزية في جميع المرافق.
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