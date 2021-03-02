شكرا لبحثكم عن خبر من هو القائد الجديد خلفا للشهيد العميد عبدالغني شعلان؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس عبدربه منصور هادي سيصدر قرار جمهوري يقضي بتعيين قائد عسكري بارز لقيادة القوات الخاصة بمأرب خلفا للشهيد العميد عبدالغني شعلان الذي استشهد وهو يدافع عن الجمهورية والوطن من المليشيات الإرهابية في جبهة صرواح.

وبحسب المصادر فإن الرئيس هادي سيصدر قرار خلال الساعات القادمة يقضي بتكلف وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، لقيادة القوات الخاصة بمأرب.

وذكرت المصادر أن اللواء بن عبود بدأ ،السبت، بممارسة مهمام الشهيد شعلان، ونفذ في أول عمل له زيارة تفقدية لأبطال الجيش المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب، واستمع إلى عرض مفصل عن سير العمليات القتالية في الجبهة.