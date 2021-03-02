شكرا لبحثكم عن خبر شركة نفط المهرة تقر رفع كبير لأسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فرع شركة النفط اليمنية، بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، عن تسعيرة جديدة لبيع مادتي البترول والديزل، بزيادة بلغت 17.5%.

ووفق التعميم الصادر عن فرع الشركة، ستكون التسعيرة الجديدة للتر الواحد من مادة البترول او الديزل (٥٠٠)ريال، بزيادة ٧٥ ريال عن السعر السابق (٤٢٥) ريال.

وبررت الشركة في التعميم، ان تحريك أسعار المواد البترولية جاء بسبب الارتفاع في الأسواق العالمية واستمرار انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتأخر وصول السفن في وقتها المحدد.

وأضاف التعميم ان الشركة اضطرت لشراء المواد البترولية من موانئ المحافظات الأخرى، مؤكدة انها ستعيد النظر في التسعيرة وفقا للمتغيرات الجديدة.

وعبر ناشطون في المهرة عن استياءهم الشديد من التسعيرة الجديدة، والتي على إثرها سترتفع اسعار المواد الغذائية والمواصلات وغيرها.