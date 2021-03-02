شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أقدم صورة لمواطن يمني من أبناء عدن وهو يدخن المداعه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون صورة نادرة جداً لمواطن يمني منذ أكثر من مائة عام وهو يدخن المداعة . وذكر الناشطون ان الصورة منذ عام 1885م وهي اقدم صورة لرجل يمني من أبناء عدن يدخن المداعه. ويظهر في الصورة المواطن وهو جالس بملابس يمنية قديمة والمدرعه الشهيرة امامه.

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