شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يصف اغتصاب النساء في السجون بأنه أفضل الأعمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصف قيادي بمليشيا الحوثي جرائم اختطاف واغتصاب النساء في السجون وجرائم الشرف بأنها أفضل الأعمال.

وقال القيادي الحوثي محمد عياش قحيم والمعين من قبل المليشيا قائماً بأعمال محافظ الحديدة، إن سلطان زابن يقوم بأفضل الأعمال.

ويأتي تعليق القيادي بالمليشيا رداً على قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على القيادي الحوثي سلطان زابن المتهم باختطاف النساء واغتصابهن في السجون ثم تلفيق تهم الدعارة لهن من أجل ابتزازهن للعمل كخلايا لمصلحة المليشيا أو تشويه سمعتهن.

وأضاف القيادي الحوثي محمد قحيم في تغريدة على تويتر أن زابن قد فاز لأن مجلس الأمن ناقش جرائمه وانتهاكاته ضد النساء اليمنيات مستغلاً قوته بمناطق سيطرة المليشيا مقابل عجز النساء عن الدفاع عن أنفسهن.

وكان سلطان زابن قد أدرج بقوائم العقوبات الأمريكية من قبل بسبب استمرار جرائمه ضد النساء.

ويعد سلطان زابن القيادي الحوثي المسؤول عن جرائم اختطاف واغتصاب النساء وتجنيد خلايا نسائية للعمل لصالح المليشيا بعد تصوريهن بأوضاع مخلة وابتزازهن، إضافة إلى تجنيد كتائب الزينبيات.