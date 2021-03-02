شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقلب المعادلة على الحوثيين في مأرب.. ويشن هجوما معاكسا ويحرر مواقع استراتيجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات ، من قلب المعادلة وتغيير مسار المعركة في محافظة ، وتحولت القوات الحكومية من مرحلة الدفاع إلى الهجوم في مختلف الجبهات القتالية بالمحافظة.

وقالت مصادر ميداينة وعسكرية، إن قوات الجيش الوطني، تمكن الاثنين من السيطرة على مواقع استراتيجية بعد شن هجوم معاكس على في جنوب محافظة مأرب.



وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من استعادة مواقع استراتيجية في مديريتي الرحبة وجبل مراد جنوب مأرب.

وأسفر الهجوم المعاكس الذي شنته القوات الحكومية، عن تبكد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسط استمرار المواجهات حتى اللحظة.