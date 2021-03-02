شكرا لبحثكم عن خبر عدن تشهد احتجاجات ليلية غاضبة وقطع شوارع رئيسية ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اندلعت في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات شعبية غاضبة، فجر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استمرار انهيار الريال اليمني وارتفاع اسعار السلع الغذائية وتردي الخدمات.

وقام عشرات المواطنين، في الساعة الاولى اليوم الثلاثاء، بإغلاق الطرق الرئيسية في مديرية خور مكسر، بمحافظة عدن، واحرقوا اطارات تالفة للمركبات.

وقال المواطنون، إن احتجاجاتهم جاءت على خلفية تردي الخدمات الاساسية في المدينة، واستمرار انهيار العملة الوطنية، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع بشكل مبالغ.

وأكدوا أن إغلاق الطرقات هو الحل الانسب لإلتفات الحكومة إلى اوضاعهم المعيشية المتدنية.

واشاروا إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى يتم الالتفات إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وأرتفعت اسعار السلع بشكل جنوني بعد ان بلغت قيمة الريال السعودي الواحد 230 ريالا

يمنيا، و880 ريالا للدولار الامريكي الواحد، فضلا عن انعدام الوقود وارتفاع سعر صفيحة

البنزين عبوة 20 لترا الى 12 ألف ریال.