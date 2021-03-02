الحوثي يسحب عناصره من الحديدة بشكل مفاجئ

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية بمحافظة صنعاء عن عودة مفاجئة لإعداد كبيرة من العناصر الحوثية المرابطة بجبهات الساحل الغربي إلى المحافظة دون ذكر أسباب العودة . وقالت مصادر محلية لــ “لمشهد اليمني” الإثنين، إن إعداد كبيرة من العناصر الحوثية المرابطة بجبهات الساحل الغربي عادوا إلى المحافظة دون ذكر أسباب العودة المفاجئة . وأضافت المصادر أن الحوثيين طلبوا من عناصرهم العائدين بأخذ قسط من الراحة وزيارة أهاليهم والعودة في اليوم الثاني بشكل مباشر إلى مراكز المليشيا على مستوى المديريات دون تحديد المهمات الجديدة التي ستوكلها لهم المليشيا الحوثية . وأكدت المصادر أنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة لهؤلاء العناصر الحوثية والذين ينتمون إلى مديريات محافظة صنعاء والتي تعد ثاني أكبر الداعمين للمليشيا الحوثية بعد محافظة ذمار بالعناصر البشرية . وأوضحت المصادر أن الحوثيين استبدلوا كتائب المليشيا الحوثية والمجاميع المسلحة التي تنتمي إلى مديريات بلاد الروس وسنحان وبني بهلول وخولان وأرحب وبني مطر وبني حشيش والحيمه وغيرها من مديريات طوق صنعاء بمجامع أخرى من محافظة صعدة . وتوقعت المصادر أن الحوثيين قاموا بهذه الخطوة بعد إرتفاع القتلى في صفوف المقاتلين من أبناء صعدة مسقط رأس زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي خلال الأسبوع الماضي في جبهات محافظة مأرب كون المليشيا تثق بهم وتحتفظ بهم لها لصالح المهام الصعبة بعكس أبناء صنعاء والتي تدفع بهم المليشيا إلى جبهات الموت . هذا وشعر عدد من أبناء القبائل المقاتلين في صفوف المليشيا أن الحوثيين يدفعوا بهم إلى محارق الموت دون اقتراف بعكس أبناء محافظة صعدة والعناصر السلالية .

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