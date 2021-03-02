شكرا لبحثكم عن خبر وفاة استشاري يمني لجراحة الوجه والفكين جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏توفي يوم امس استشاري يمني لجراحة الوجه والفكين في محافظة تعز جراء اصابته بفيروس كورونا. وقالت مصادر ان استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور غسان الخليدي توفى متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، في أول حالة وفاة، منذ عدة أشهر، تشهدها المحافظة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ ست سنوات.

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