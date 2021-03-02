شكرا لبحثكم عن خبر عناصر حوثية تعترض طريق شيخ قبلي لاختطافه في إب والمواطنون يتدخلون..الاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بتعرض شيخ قبلي موالٍ للحوثيين في محافظة إب لمحاولة اختطاف إثر اعتراض مسلحين يتبعون الميليشيا لطريقه، في مديرية الرضمة شمال شرقي المحافظة. وقالت المصادر إن الشيخ القبلي "محمد صالح عبدالله الصباحي" تعرض لمحاولة اختطاف في السوق المركزي بمركز المديرية، من قبل عناصر حوثية يقودها شخص يدعى "أبو جلال القاسمي"، غير أن مواطنين تمكنوا من التصدي لهم ومنعهم من اختطافه. وبحسب"المصدر أونلاين" أفاد الشهود أن الشيخ الصباحي حاول أن يدافع عن نفسه باستخدام السلاح، وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهات مسلحة، غير أن محاولات المواطنين نجحت في تهدئة الوضع، وكبح جماح عناصر الميليشيا. ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اختلاف الصباحي مع الميليشيا، والذي سبق أن عمل معها وسهل مع آخرين سيطرتها على المديرية عام 2014. يذكر أن الشيخ الصباحي ينتمي إلى قرية "دار العنب" بعزلة "سودان" بمديرية الرضمة.

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