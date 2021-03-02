شكرا لبحثكم عن خبر الموت يفجع العلامة الكبير "محمد بن اسماعيل العمراني" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن امس وفاة الدكتور والأديب/عبدالرحمن بن محمد اسماعيل العمراني نجل القاضي العلامة الكبير محمد بن اسماعيل العمراني، والدكتور عبدالرحمن هو أكبرلا أبناء العلامة العمراني

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