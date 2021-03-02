شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جديد لزوجة السلطان هيثم بن طارق تثير تفاعلا كبيرًأ في الإمارات .. والفنانة أحلام تعلق (شاهد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هنأت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، عقيلة سلطان عمان هيثم بن طارق، الفنانة الإماراتية أحلام على ألبومها الجديد "فدوة لعيونك".

وكانت أحلام أعلنت عن مباركة البوسعيدية لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أحلام عبر تغريدة لها في حسابها في موقع "تويتر" أن "مباركة زوجة سلطان عمان تشريف ووسام على صدرها"، مبينة أنها "وجهت خطابا رسميا لها بمناسبة ألبومها الجديد".

وكتبت المغنية الإماراتية في التغريدة "تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على ألبومي فدوه عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مدينا لها طول العمر شكرا من القلب".