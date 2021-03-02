الصحة اليمنية: سنحصل على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح، الإثنين، إن "بلادنا ستحصل على 20 بالمائة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يقدر بـ 12 مليون جرعة تغطي 6 مليون شخص، بالتنسيق مع حلف لقاح كورونا".



ودعا الدكتور بحيبح، المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. مؤكداً أن "الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعي الصحي والتثقيف وزيادة الإجراءات في أماكن العمل والمساجد والأماكن العامة والوزارات والمستشفيات".



وأشار وزير الصحة في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، إلى أن هناك قرار سابق يقضي بعدم دخول أي مسافر من خلال المنافذ المختلفة مالم يكن لديه فحص pcr يؤكد خلوه من الفيروس.



وأكد أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت في أكثر من عشرين مركزا للعزل التي عملنا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة إلى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.



وقال إن "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أجازت اللقاح الاسترانيزكا، بعد سلسلة من الإجراءات، حيث استكملت التصريحات اللازمة للدفعة الأولى من لقاح كورونا المقدرة بـ٣٦٠ الف جرعة تكفى لـ ١٨٠ ألف مواطن".



وأضاف: "ستعطى الأولوية فيها للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن، الأمر الذي يمكن الوزارة من تنفيذ حملة للتحصين ستستهدف أولا العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة تليها دفعات أخرى سيعمل لها خطة متكاملة لتغطية المحتاجين للقاح".



وجدد وزير الصحة الدعوة إلى تفعيل الجوانب الاعلامية والتثقيفية والعمل على التشبيك المجتمعي من خلال أئمة وخطباء المساجد والمدارس والكليات والشخصيات المؤثرة في المجتمع لإنجاح حملة التحصين.



وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن (2285) حالة منها (634) وفاة و(1435) حالة تعاف، ولا تشمل هذه الإحصائية المناطق غير المحررة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والتي تتكتم على عدد الحالات.



