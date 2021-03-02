عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعزيز معاقبة الحوثي.. أمريكا تدرس خطوات إضافية

الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الإثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، مشدداً على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.



يشار إلى أنه في وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الالتزام مجدداً بدعم السعودية كشريك استراتيجي، لافتة إلى أن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية في تقدم.

"لدينا التزامات تجاهها"

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، للصحفيين، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

هجمات مشينة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن "هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره".

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

إلى ذلك دعت الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة، موضحة أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.