الدفاع المدني يدشن التوعية الاعلامية بمدارس سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، محاضرة توعوية لطلاب ثانوية الصبان بسيئون، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من مارس من كل عام.



وتضمنت المحاضرة الذي استهدفت 1670 طالب ومعلم، إجراءات السلامة عند مواجهة الكوارث المختلفة ومنها الحرائق والمشاكل الناجمة عن الغار والاجراءات السليمة للتعامل معها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الانقاذ وتطبيق في إطفاء الحرائق عبر سيارات وطواقم الاطفاء.

واكد مدير فرع المصلحة بوادي حضرموت العقيد فائز علوان، على أهمية التوعية باخطار الحريق ومواجهة الكوارث، مشيرا الى ان الحملة مستمرة في نشر التوعية في عدة مدارس بالمديريات.