استقالة عميد كلية الطب بجامعة إب على خلفية فرض قيادات حوثية طلاب للدراسة بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم عميد كلية الطب بجامعة إب، الدكتور مختار الدميني، استقالته على خلفية فرض قيادات حوثية طلاب للدراسة في الكلية بالقوة.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر أكاديمية في الجامعة، أن الدكتور الدميني تقدم باستقالته من منصبه بعد فرض قيادات حوثية نافذة، طلاب موالون لهم، للدراسة بالقوة بعد إنتهاء إجراء اختبارات المفاضلة.



وقالت المصادر، إن قيادات حوثية وجهت بقبول أسماء من مليشيا الحوثي وموالين لتلك القيادات ومقربين منهم، وجهت بقبولهم للدراسة بكلية الطب.



وأشارت المصادر إلى أن الضغوط التي مورست على عميد كلية الطب بجامعة إب، أجبرته على تقديم استقالته من منصبه.



وخلال السنوات الماضية فرضت المليشيات على الجامعة قبول مئات الطلاب من مقاتليها والموالين لها للدارسة في أقسام مهمة دون إجراءات مفاضلة، كما قامت بتحويل الجامعة إلى محضن كبير لنشر أفكارها الطائفية وفرضت العديد من أتباعها كمحاضرين وأعضاء هيئة تدريس.