فرنسا: هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على المدنيين في السعودية تهدد أمن واستقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت فرنسا هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في السعودية، مؤكدة أن تلك الهجمات تهدد أمن واستقرار المنطقة.



وطالبت الخارجية الفرنسية مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالوقف الفوري لهجماتهم على مأرب فضلًا عن ممارساتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وهاجمت الولايات المتحدة الأمريكية،الأربعاء الماضي، مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد استهدافها مطار أبها المدني السعودي.

وأدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، "هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن "مليشيات الحوثي أظهرت رغبتها في إطالة أمد الصراع باليمن".

ولفتت إلى أن "موقف الرئيس جو بايدن تجاه إيران واضح، ويتمثل في ضرورة عودتها للالتزام الكامل بالاتفاق النووي كشرط لحدوث أي تقدم في سياستنا تجاهها".

وفي سياق متصل، قال صامويل ويلبرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: "ندين بشدة أي هجوم ضد السعودية، وحان الوقت لتوقف مليشيات الحوثي هجماتها ضد دول المنطقة".

وأضاف ويلبرج، في تصريحات تلفزيونية: "مليشيات الحوثي تتلقى الدعم من إيران وتتحمل مسؤولية هجماتها ضد السعودية".