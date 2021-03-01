شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن الدولي يلتقي باللجنة الامنية وقيادة هيئة الطيران لمناقشة آلية اعادة فتح طريق المطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بتوجيهات مباشرة من محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس، التقى مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، صباح اليوم الاثنين، مع اللجنة الامنية بمحافظة عدن و الاجهزة الامنية في المطار و قيادة الهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد، لمناقشة آلية اعادة فتح طريق المطار، بقاعة الاجتماعات بمطار عدن الدولي.

ورحب مدير عام المطار بالحاضرين جميعا مشيرا بان هذا الاجتماع الثاني الذي يتم فيه اللقاء من اجل مناقشة آلية فتح طريق المطار و اعادة فتح مدخل و مخرج المطار من اجل تذليل حركة المسافرين و تسهيل عملية دخولهم و خروجهم من المطار و اليه، على ان يكون المدخل للمطار من ناحية المجلس المحلي وسوف يتم عمل جهاز كشف لفحص جميع السيارات الداخلة الى المطار.

ونوه المهندس عبدالله حسين ابو بكر القائم باعمال وكيل مساعد قطاع المطارات، بدور الاجهزة الامنية في المطار وحثهم على توخي الحذر واليقظة في اعلى مستوياتها وان يتم تامين هذه المداخل و تذليل اي صعوبات امام جمهور المسافرين.

وفي اللقاء تم مناقشة جملة من الجوانب الامنية المتعددة وخلصوا الى ان الناحية الامنية للمطار هامة جدا مع ضرورة تسهيل انسياب المسافرين من بوابة المطار حتى صعودهم سلم الطائرة،

و ضرورة تطبيع الحياة في العاصمة عدن و السماح للمواطنين بالدخول بسياراتهم الخاصة الى باركينج المطار، وتم النزول من قبل اللجنة الى ارض الواقع للمعاينة و تفقد الخطوط التي كانت مغلقة وسيتم فتحها بعد تركيب جهاز الكشف مدخل بوابة الدخول.

وتم الاتفاق ان يتم فتح بوابة الدخول من امام مبنى المجلس المحلي خور مكسر ( عند مبنى التشريفات سابقا) على ان يتم نقل الحواجز الخرسانية خط السيارات ( حارة ) كاملا حيث يصبح خطين للسيارات ( حارتين ) تابعة للمطار و خط حاره يصبح من خارج المطار لمرور السيارات باتجاه خور مكسر، وهذه الاجراءات سوف تخفف من ازدحام السيارات و تذلل حركة المسافرين في المدينة بشكل عام.

وحضر اللقاء القائم باعمال وكيل مساعد قطاع المطارات م. عبدالله حسين ابوبكر، العميد محسن الوالي قائد الوية الدعم و الاسناد، مدير عام الاشغال العامة و الطرق م. وليد الصراري، العميد عبدالله كرعون مدير أمن المطار، العميد جمال ديان مدير شرطة السير م/ عدن، معمر مسعود مدير عام امن الطيران، م. عبدالله الفضلي مستشار مدير عام المطار للشؤون الفنية، النقيب خالد صالح الخيلي قائد قوات حماية المطار، سيف سالم مستشار و زير النقل، محمد نزيه مدير عام مكتب رئيس هيئة الطيران، صلاح احمد باشدادة مدير عام شركة راقب للانظمة الأمنية.

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