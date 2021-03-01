مصرع قيادي حوثي في الكسارة والجيش يواصل كسر هجمات المليشيا!

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش والمقاومة، فجر اليوم الاثنين، كسر هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب. ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية قولها إن المعارك أسفرت عن كسر هجوم المليشيا الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وقالت المصادر إن من بين القتلى قيادي ميداني حوثي يدعى “يحيى الحمزي”، والذي قتل مع عدد من مرافقيه. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت فيها تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة مراد جنوب غربي مأرب، وأسفرت عن تدمير العربات والمعدات القتالية ومصرع كل من كانوا على متنها، وفق ما نقل موقع الجيش. وفي جبهة العبدية (جنوب مأرب) كسرت قوات الجيش هجوما حوثيا ودمرت عربة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحوي ذخائر وأفراد في طريقها لتعزيز مقاتلي الميلشيا. وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الجيش الوطني كسر الهجمات الحوثية وسحق أنساقها المليشاوية، مكبدًا إياها ما يربو عن ألف قتيل ومئات الجرحى، خلال هذه الفترة الوجيزة .

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