شكرا لبحثكم عن خبر قائد لواء من الضالع يبيع ارضية والده لشراء ذخيرة للجنود .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر في محافظة الضالع جنوب اليمن ان قائد عسكري باع ارضيه لشراء ذخائر للجبهة لمواجهة مليشيا الحوثي . وبحسب المصادر فإن قائد اللواء الرابع مقاومة في الضالع العقيد أوسان الشاعري باع ارضيته الموروثة له من والده ليشتري ذخيرة للمقاتلين لمواجهة الحوثي . وعبر نشطاء يمنيون عن اعجابهم بالشاعري معلقين نعم القائد الشاب النضيف الذي نفتخر به جميعاً .

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