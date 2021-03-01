نائب الرئيس يعزي في وفاة الصحفي إبراهيم مجاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي الكبير إبراهيم شوعي مجاهد، الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره المهنية والإعلامية كأحد الصحفيين المبرزين الذين عملوا بدأب وإخلاص في إيصال الحقيقة وتعرية مليشيا الحوثي الانقلابية وفضح جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة ضد اليمنيين، وكان أحد الأصوات الحرة المساندة للدولة والداعية لاصطفاف اليمنيين لحماية المكاسب الوطنية.

وعبر نائب الرئيس، في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيد ومحبيه وكافة الوسط الصحفي والإعلامي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.