شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع 260 كرسيا متحركا للمعاقين حركيا بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية اليوم، في مدينة مأرب مشروع توزيع 260 كرسيا متحركا للمعاقين حركيا من الأطفال والنساء وكبار السن بتمويل من منظمة "PURE HADS" الأمريكية



وخلال التدشين أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أهمية مثل هذه المبادرات التي تستهدف شريحة المعاقين حركيا بما يسهم في تسهيل حركتهم ويساعد على تأهيلهم للاندماج في المجتمع .. داعيا المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني ورجال الأعمال إلى مد يد العون لهذه الشريحة وتوفير احتياجاتها الأساسية من أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية تساهم في تخفيف معاناتهم.