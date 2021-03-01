فتح مظاريف مشروعي بناء خزان إسعافي وخطوط نقل لحقل مياه جثمة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرمون، اليوم، فتح مظاريف مشروعي بناء خزان إسعافي سعة 4 آلاف متر مكعب مع الخط الناقل من البئر رقم ( 4 ) و خطوط النقل للآبار بحقل جثمة بمديرية سيئون بتكلفة تقديريه بلغت 943 الف و 797 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء من حصة المحافظة من عائدات النفط .



و استعرضت لجنة المناقصات بالوادي و الصحراء في اجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري و الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي و الصحراء هشام السعيدي ، العروض المقدمة للمشروعين التي بلغت 16 عرض لكل مشروع .

و أحالت لجنة المناقصات بالوادي جميع العروض للجنة الفنية بلجنة المناقصات لمراجعتها و فحصها.

واشار الوكيل الكثيري إلى أن قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء اعتمدت تمويل هذه المشروعين الاسعافيين لتطوير إمكانيات حقل جثمة بسيئون و زيادة قدرة الخزن فيه لاستيعاب الطلب المتزايد على المياه نتيجة التوسع العمراني و زيادة أعداد النازحين بالمدينة..موجها لجنة المناقصات و جميع لجانها الفرعية بسرعه إستكمال إجراءات الفحص و المراجعة للعروض المقدمة لاختيار الأفضل منها و بدء تنفيذ المشاريع خلال الفترة القادمة .

في سياق متصل قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري بزيارة تفقدية للجنة الفنية بلجنة المناقصات بالوادي و الصحراء..مستمعاً من رئيس اللجنة أحمد بن سلم إلى شرح حول عمل اللجنة المتمثل في تنظيم عمليات مراجعة الدراسات الفنية المقدمة من المكاتب الخدمية و متابعة سير عمل المشاريع و مراجعة كافة العروض المقدمة من المتقدمين في مناقصات المشاريع العامة.