اخبار الخليج / اخبار اليمن

فتح مظاريف مشروعي بناء خزان إسعافي وخطوط نقل لحقل مياه جثمة بسيئون

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح مظاريف مشروعي بناء خزان إسعافي وخطوط نقل لحقل مياه جثمة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرمون، اليوم، فتح مظاريف مشروعي بناء خزان إسعافي سعة 4 آلاف متر مكعب مع الخط الناقل من البئر رقم ( 4 ) و خطوط النقل للآبار بحقل جثمة بمديرية سيئون بتكلفة تقديريه بلغت 943 الف و 797 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء من حصة المحافظة من عائدات النفط .

 

و استعرضت لجنة المناقصات بالوادي و الصحراء في اجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري و الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي و الصحراء هشام السعيدي ، العروض المقدمة للمشروعين التي بلغت 16 عرض لكل مشروع .

 

و أحالت لجنة المناقصات بالوادي جميع العروض للجنة الفنية بلجنة المناقصات لمراجعتها و فحصها.

 

واشار الوكيل الكثيري إلى أن قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء اعتمدت تمويل هذه المشروعين الاسعافيين لتطوير إمكانيات حقل جثمة بسيئون و زيادة قدرة الخزن فيه لاستيعاب الطلب المتزايد على المياه نتيجة التوسع العمراني و زيادة أعداد النازحين بالمدينة..موجها لجنة المناقصات و جميع لجانها الفرعية بسرعه إستكمال إجراءات الفحص و المراجعة للعروض المقدمة لاختيار الأفضل منها و بدء تنفيذ المشاريع خلال الفترة القادمة .

 

في سياق متصل قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري بزيارة تفقدية للجنة الفنية بلجنة المناقصات بالوادي و الصحراء..مستمعاً من رئيس اللجنة أحمد بن سلم إلى شرح حول عمل اللجنة المتمثل في تنظيم عمليات مراجعة الدراسات الفنية المقدمة من المكاتب الخدمية و متابعة سير عمل المشاريع و مراجعة كافة العروض المقدمة من المتقدمين في مناقصات المشاريع العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا